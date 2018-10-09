2018-10-09T13:30:44+03:00
Происшествия

На литовской границе в вагоне с удобрениями нашли 35 тысяч пачек сигарет

Контрабанду собирались переправить в Литву двумя железнодорожными составами
Олег ПЕТРОВ
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Фото: gpk.gov.byФото: gpk.gov.by
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Лидские пограничники дважды за день обнаружили партии контрабандных сигарет, которые собирались переправить в Литву. Как сообщает сайт Госпогранкомитета, 4 октября, рано утром, на станции Бенякони при оформлении грузового поезда Лида - Вайдотай пограничники в одном из вагонов с калийными удобрениями нашли 20 тысяч пачек сигарет.

Фото: gpk.gov.by

Фото: gpk.gov.by

В этот же день, но уже в 8 часов вечера, пограничники увидели посторонние следы на одном из вагонов похожего состава. Поезд тоже следовал в Литву. Досмотрели. И нашли 15 тысяч пачек сигарет.

Сейчас ищут тех, кто причастен к контрабанде. Сигареты, кстати, в общей сложности оценили в сумму более 34 тысяч рублей.

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