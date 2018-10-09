На литовской границе в вагоне с удобрениями нашли 35 тысяч пачек сигарет

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-09T13:30:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидские пограничники дважды за день обнаружили партии контрабандных сигарет, которые собирались переправить в Литву. Как сообщает сайт Госпогранкомитета, 4 октября, рано утром, на станции Бенякони при оформлении грузового поезда Лида - Вайдотай пограничники в одном из вагонов с калийными удобрениями нашли 20 тысяч пачек сигарет.

Фото: gpk.gov.by

В этот же день, но уже в 8 часов вечера, пограничники увидели посторонние следы на одном из вагонов похожего состава. Поезд тоже следовал в Литву. Досмотрели. И нашли 15 тысяч пачек сигарет.

Сейчас ищут тех, кто причастен к контрабанде. Сигареты, кстати, в общей сложности оценили в сумму более 34 тысяч рублей.