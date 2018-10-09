Два человека погибли на пожаре в Барановичском районе

9 Окт. 13:26 2018-10-09T13:31:56+03:00

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В понедельник, 8 октября, в Барановичском районе на частном подворье в населенном пункте Деревная загорелась летняя кухня. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на Брестское областное управление МЧС. Все произошло около 6 часов утра.

Подразделения МЧС тут же направились к месту ЧП. Однако огонь успел уничтожить полностью постройку. На пожаре погиб хозяин строения - мужчина 1941 года рождения. Также погиб и его гость, мужчина 1951 года рождения. Специалисты пока не выяснили причину возгорания.