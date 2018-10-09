2018-10-09T14:29:27+03:00
Политика

Беларусь и Россия обсуждают снижение процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС

По словам чиновников, строительство атомной станции ведется по графику
Олег ПЕТРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Страны обсуждают вариант снижения процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС.Страны обсуждают вариант снижения процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал о том, что Беларусь и Россия сейчас ведут переговоры о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС.

- Эти переговоры идут на уровне министерств финансов. Сейчас они (Минфин Беларуси. - Ред.) формируют дополнительный пакет документов, которые будут направлены в ближайшее время, - сказал министр. Минэнерго также будет участвовать в переговорах.

Напомним, Россия дала Беларуси кредит на строительство атомной станции в размере 10 млрд. долларов. Это 90% от всей стоимости АЭС. Кредитная линия открыта до 2035 года.

По словам чиновника, строительство БелАЭС идет по графику, первый блок будет введен в следующем году.

- Есть график. Генподрядчик и заказчик четко по нему работают. Еженедельно они сверяются на рабочих совещаниях. Сроки есть, они оговорены и должны быть соблюдены, - цитирует belta.by чиновника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ