Беларусь и Россия обсуждают снижение процентной ставки по кредиту на строительство БелАЭС

9 Окт. 14:02 2018-10-09T14:29:27+03:00

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Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал о том, что Беларусь и Россия сейчас ведут переговоры о снижении процентной ставки по кредиту на строительство Белорусской АЭС.

- Эти переговоры идут на уровне министерств финансов. Сейчас они (Минфин Беларуси. - Ред.) формируют дополнительный пакет документов, которые будут направлены в ближайшее время, - сказал министр. Минэнерго также будет участвовать в переговорах.

Напомним, Россия дала Беларуси кредит на строительство атомной станции в размере 10 млрд. долларов. Это 90% от всей стоимости АЭС. Кредитная линия открыта до 2035 года.

По словам чиновника, строительство БелАЭС идет по графику, первый блок будет введен в следующем году.

- Есть график. Генподрядчик и заказчик четко по нему работают. Еженедельно они сверяются на рабочих совещаниях. Сроки есть, они оговорены и должны быть соблюдены, - цитирует belta.by чиновника.