Лукашенко - заместителю генсека ООН: «У нас с вами общие корни»

9 Окт. 15:06 2018-10-09T15:33:59+03:00

Президент также рассказал о том, что имеет блестящие, дружественные отношения с генеральным секретарем ООН

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Александр Лукашенко встретился с заместителем генерального секретаря - главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Во время встречи президент отметил, что отец Владимира Воронкова - известный советский историк-славист, профессор МГУ Иван Воронков - родом из деревни Ржавцы Шкловского района.

- Ваш отец фактически родился там, где прошли мои детские годы и где, работая руководителем некоторых организаций, я ходил ногами, порой босиком. Я очень хорошо знаю эту деревню. Это совсем рядом, где я работал, буквально несколько километров. Знаю, что вы туда поедете, цитирует belta.by Александра Лукашенко. Президент также сказал, что раньше не знал, что великий историк-славист родом из тех мест. - Готовясь к этой встрече (к сожалению, я раньше не знал), обнаружил, что мы с вами имеем общие корни.

Также президент попросил передать генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу самые теплые и добрые пожелания.

- Мы имеем блестящие отношения, очень дружеские. Мы очень доверяем друг другу. Передайте ему самые добрые пожелания из Беларуси. Благодаря нашему знакомству, наверное, все белорусы уже знают Антониу Гутерриша не просто из новостей. Это интересный и, на мой взгляд, открытый, добрый и искренний человек, - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Воронков сказал, что ему приятно находиться в Беларуси, в которой не был последние семь лет.

- Но все свое детство провел именно в деревне Ржавцы Шкловского района. Бегая тоже босиком, собирая сено, копая картошку, занимаясь сельскохозяйственным трудом. Не могу сказать, что я это очень любил, но это было частью жизни, и любовь пришла позже. Потому что вряд ли тяжелый сельскохозяйственный труд кому-то нравится. Но когда ты видишь, что ты своими собственными руками производишь те усилия, которые дают результат, этим, наверное, вырабатывается философия всей жизни.

- Я до сих пор этим занимаюсь. Поэтому знаю, - ответил Александр Лукашенко.

Владимир Воронков посещает Беларусь, чтобы принять участие в международной конференции под эгидой ОБСЕ «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», которая проходит в Минске 9 - 10 октября.