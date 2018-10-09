В Беларуси хотят запретить покупать автомобили за наличные деньги в автохаусах

9 Окт. 16:40 2018-10-09T16:54:56+03:00

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На общественное обсуждение вынесен документ: внесение изменений в указ №504 от 15 октября 2007 года «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств». Предложения по изменению размещены на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ объясняют, что в министерство поступило коллективное обращение, в котором речь шла о незаконных схемах работы сотрудников комиссионных магазинов. У граждан принимали автомобили и продавали их третьим лицам. Владельцы же или вовсе не получали денег, или только часть суммы.

- В этой связи подготовлен проект указа, которым предусматривается, что проведение расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, в том числе по договору комиссии, за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме, - цитирует belta.by представителей МАРТ.