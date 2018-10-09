2018-10-10T10:18:35+03:00
Политика

В декабре на БелАЭС завезут ядерное топливо

В следующем году будет уже запущен первый энергоблок
Алена АЛЕКСАНДРОВА
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Фотография носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.comФотография носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
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Заместитель директора представительства АО инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт» в Беларуси Виктор Брич заявил, что строительство Белорусской АЭС идет по всем запланированным срокам.

- Сегодня строительство БелАЭС идет динамично. Завоз ядерного топлива планируем в декабре этого года. Ввод БелАЭС будет произведен в установленные в соответствии с контрактом сроки, - цитирует belta.by Виктора Брича.

Сегодня также шла речь о том, что Беларусь и Россия обговаривают возможное снижение процентов по кредитам. Напомним, что БелАЭС на 90% финансируется Россией и на 10% Беларусью. К слову, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию уже в 2019 году, второй - в 2020 году.

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