2018-10-10T10:06:10+03:00
Политика

Путин и Лукашенко 12 октября встретятся в Могилеве

Могилевщина примет очередной Форум регионов
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную встречу. Фото: ТАСС.Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную встречу. Фото: ТАСС.
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В конце рабочей недели в Могилеве запланировано проведения V Форума регионов Беларуси и России. В российском правительстве подтвердили, что Владимир Путин посетит данный съезд, информирует belta.by.

- В пятницу, 12 октября, в пленарном заседании форума примут участие и Владимир Путин, и белорусский президент Александр Лукашенко. Однако перед заседанием президенты намерены провести отдельную встречу, - уточнили в пресс-службе Кремля.

К слову, главной темой предстоящего собрания станут ведущие направления в развитии межрегионального сотрудничества как основополагающего фактора сближения и союзного строительства.

Сообщается, что в мероприятиях форума поучаствуют главы Совета Республики Нацсобрания Беларуси и Совета Федерации России, а также руководство Постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси, главы ряда министерств и ведомств и другие. Кроме чиновников в диалоге примут участие крупные бизнесмены, представители общественных и научных организаций.

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