Фотофакт: в центре Гомеля трактор ковшом сбил маршрутку

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-09T19:36:37+03:00

На улице Советской ведутся дорожные работы в ожидании приезда Лукашенко и Порошенко

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Необычное ДТП произошло вечером 9 октября в центре Гомеля. На улицей Советской, возле горисполкома, трактор дорожно-строительной организации ковшом ударил микроавтобус с пассажирами, который двигался по маршруту №17. Как рассказали KP.BY очевидцы, на место прибыла машина «скорой помощи», однако достоверной информации о пострадавших в аварии нет, в Госавтоинспекции ДТП пока не комментируют.

- Из-за аварии образовалась огромная пробка - в час пик, около половины шестого вечера - стоял и весь общественный транспорт, - рассказал очевидец Юрий Германович.

Судя по всему, виновником ДТП стал водитель трактора, который двигался задним ходом и зацепил проезжавшую маршрутку. Ковш ударил в бок микроавтобуса, помяв двери и выбив стекла.

Наблюдательные заметили один курьез: микроавтобус расписан рекламой «Удаление вмятин». При этом на самой маршрутке ковш трактора оставил довольно глубокую вмятину.

Удаление вмятин по-гомельски... Фото: Юлия Котлярова

Как уже сообщала «Комсомолка», последние дни на улице Советской в Гомеле ведутся масштабные дорожные работы. В городе готовятся к Форуму регионов Беларуси и Украины, ожидая приезда Александра Лукашенко и Петра Порошенко.