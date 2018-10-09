В Минске рядом с ТЦ пьяный водитель протаранил остановку

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-09T18:42:08+03:00

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ДТП произошло рядом с одним из торговых центров столицы поздно вечером в понедельник, 8 октября, сообщают УГАИ ГУВД Минского городского исполкома.

Виновником в аварии на улице Лобанка стал нетрезвый водитель на темно-серой «Kia». Мужчина сел за руль своего авто в сильном подпитии (Ред.: медэкспертиза позже установит без малого 2,4 промилле в крови). Автолюбитель попытался выехать с гостевой парковки рядом с ТЦ «Максимус», но, видимо, перепутал передачу в авто и рванул вперед, где тут же врезался в бордюрный камень и влетел в остановку общественного транспорта.

Повреждена остановка рядом с ТЦ «Максимус». Фото: УГАИ Мингорисполкома.

К счастью, кроме поврежденной машины 40-летнего водителя и разбитой остановки, других бед в этой аварии не случилось.

В ГАИ сообщают, что это первое ДТП данного мужчины за 9 лет водительского стажа. Против нарушителя составлено несколько административных протоколов.