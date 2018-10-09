Милиционер перевернулся на машине во время погони в Крупском районе

9 Окт. 19:03 2018-10-10T09:57:38+03:00

Милиционер был вынужден выехать в кювет, где авто перевернулось на крышу. Фото: УВД Миноблисполкома.

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ДТП произошло в Крупском районе в понедельник, 8 октября, примерно в 17.00, сообщают в УВД Миноблисполкома.

В аварию попал Николай Клещенок, участковый инспектор РОВД. В выходной день инспектор ехал по району недалеко от деревни Колос на личном «Пежо». На дороге ему встретился мотоциклист на «Восходе». Мужчина был явно нетрезвым, а кроме того, не раз пьяным попадался правоохранителям, был судим.

33-летний сельчанин тоже узнал милиционера и прибавил газу. Участковый вызвал по телефону наряд ГАИ, а сам стал преследовать нарушителя. Во время погони мотоциклист подрезал машину участкового, и тот, чтобы не сбить нарушителя, вильнул в кювет, где авто перевернулось на крышу. К счастью, пострадало только авто.

Горе-мотоциклиста задержали сотрудники ГАИ, в его крови зафиксировано 2,8 промилле. Против нарушителя составлено 8 административных протоколов.