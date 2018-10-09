Кража в Минске: пришла в гости и унесла рюкзак с $3500

9 Окт. 19:28 2018-10-10T09:50:49+03:00

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Минские правоохранители задержали воровку, которая присвоила крупную сумму денег, сообщают в ГУВД.

В милицию обратился потерпевший минчанин. Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в интернете и пригласил ее в гости. Дома общались, выпивали, а в 4 утра гостья ушла. Но, как оказалось, не с пустыми руками! «Дама из интернета» прихватила с собой пару непочатых бутылок с алкоголем и рюкзак, в котором были личные вещи мужчины и деньги - 3,5 тысячи долларов и около 7000 российских рублей.

С награбленным безработная минчанка пошла в гости к подруге, где продолжила выпивать. У знакомой воровка еще решила оставить на хранение деньги, за это ссудила приятельнице 1200 долларов на кредит и коммуналку.

Женщина задержана, ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, но теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы.