В пятницу, 12 октября, карточки Беларусбанка могут не сработать

9 Окт. 19:56 2018-10-10T09:30:47+03:00

Сбои при работе с пластиком будут и в интернете, и в банкоматах. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Изменить размер текста: A A

Как сообщают в пресс-центре «АСБ Беларусбанк», в пятницу физлица могут столкнуться с временными неудобствами при расчете пластиковыми картами.

Известно, что 12 октября техслужба Банковского процессингового центра намерена провести профилактические работы на оборудовании, обслуживающем банк. В связи с этим в течение примерно пяти часов физлица могут испытывать неудобства при пользовании пластиком Беларусбанка.

Таким образом, ночью с 3 часов до 7 утра держатели могут столкнуться с перерывами в работе. Скорее всего, в это время также будут сбои при расчете карточками в магазинах, аптеках, на автозаправках и при покупке билетов через интернет и так далее. Точто так же не будут работать банкоматы, пункты выдачи наличности, оборудование для самообслуживания и дистанционной работы.

В Беларусбанке заранее приносят держателям карт извинения за причинение возможных неудобств.