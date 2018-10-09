2018-10-10T09:30:47+03:00
Экономика

В пятницу, 12 октября, карточки Беларусбанка могут не сработать

Представители банковского учреждения предупреждают о возможных накладках
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Сбои при работе с пластиком будут и в интернете, и в банкоматах.Сбои при работе с пластиком будут и в интернете, и в банкоматах.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Как сообщают в пресс-центре «АСБ Беларусбанк», в пятницу физлица могут столкнуться с временными неудобствами при расчете пластиковыми картами.

Известно, что 12 октября техслужба Банковского процессингового центра намерена провести профилактические работы на оборудовании, обслуживающем банк. В связи с этим в течение примерно пяти часов физлица могут испытывать неудобства при пользовании пластиком Беларусбанка.

Таким образом, ночью с 3 часов до 7 утра держатели могут столкнуться с перерывами в работе. Скорее всего, в это время также будут сбои при расчете карточками в магазинах, аптеках, на автозаправках и при покупке билетов через интернет и так далее. Точто так же не будут работать банкоматы, пункты выдачи наличности, оборудование для самообслуживания и дистанционной работы.

В Беларусбанке заранее приносят держателям карт извинения за причинение возможных неудобств.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: бюджет, финансы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ