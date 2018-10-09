Фотофакт. В Минске оборванные самосвалом провода повредили 4 машины и светофоры
ЧП произошло в Минске во вторник, 9 октября, информирует belta.by ссылаясь на информацию пресс-службы ГУВД Минского городского исполкома.
Водитель самосвала забыл опустить кузов прицепа и начал движение по дороге. И на участке пересения улицы Пономаренко с улицей Тимошенко задел контактную линию троллейбусов.
– Инцидент случился примерно в 14.10 часов. Управляя МАЗом, водитель оборвал контактные сети. Провода затем повредили четыре других ТС и два светофора, – объяснили в Госавтоинспекции.
Оборванные провода задели несколько машин. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Из-за ЧП было на некоторое время остановлено движение общественного транспорта на данном участке.
В «Минсктрансе» уточнили, что на маршрут не вышли сразу шесть троллейбусов: № 7, 8, 9, 38, 57 и 66. На время восстановительнх работ был запущен дополнительный автобус.
На данный момент повреждения устранены и движение городского транспорта полностью возобновлено.
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