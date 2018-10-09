2018-10-10T09:25:03+03:00
Общество

"Белпочта": в День матери можно будет отправить бесплатно поздравительную открытку

Почта подготовила масштабную промоакцию
Надежда БУТОВИЧ
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Каждой маме будет приятно получить карточку с теплыми словами поздравления. Фото: pixababy.com.Каждой маме будет приятно получить карточку с теплыми словами поздравления. Фото: pixababy.com.
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Накануне Дня матери, который в Беларуси отпразднуют в воскресенье, 14 октября, РУП «Белпочта» подготовило масштабную поздравительную акцию, сообщает пресс-служба предприятия.

Почтовики предлагают «Поздравить маму вместе!». И за несколько дней до праздника, в четверг, 11 октября, отправить весточку.

На промомероприятиях всем желающим раздадут безвозмездные открытки-карточки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить адресатам.

- Открытка с искренними и трогательными пожеланиями - доброе напоминание о любви, благодарности и уважении ко всем мамам, - подчеркнули в «Белпочте».

В акции примут участие десятки почтамтов по всей стране. Узнать о мероприятиях в вашем городе и времени их проведения можно здесь.

В Минске акция пройдет в круглом зале Главпочтамта с 16.00 до 18.00 (по адресу проспект Независимости, 10. - Ред.).

А «Комсомолка» предлагает вам поздравить маму двумя билетами на гала-концерт «Золотого граммофона», который состоится в декабре в «Минск-Арене».

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