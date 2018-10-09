2018-10-10T09:14:01+03:00
Происшествия

В Минске ищут молодую женщину с психическими расстройствами

Она ушла из дома посреди ночи
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Так пропавшая Анастасия Кошелева выглядела в 2012 году, сейчас у нее короткая стрижка и крашеные волосы. Фото: ГУВД Минск.Так пропавшая Анастасия Кошелева выглядела в 2012 году, сейчас у нее короткая стрижка и крашеные волосы. Фото: ГУВД Минск.
Изменить размер текста:

Столичные правоохранители объявили в розыск без вести пропавшую Кошелеву Анастасию Александровну, сообщила Ольга Шавель, официальный представитель Советского РУВД.

Минчанка 1986 года рождения проживала в квартире по адресу улица Сурганова, 42 - 2. Из этого же дома она ушла примерно в час ночи в субботу, 6 октября. С тех пор родным ничего не известно о ее местонахождении.

В милиции уточняют: женщина страдает психическими расстройствами, может околачиваться у мусорных контейнеров, брать оттуда одежду или другие вещи.

На вид Анастасии Кошелевой примерно 30 - 35 лет. У нее стройное телосложение, зеленые глаза, короткие волосы, окрашенные в желтый цвет (корни волос коричневые). В день исчезновения она надела темный свитер, черно-коричневую юбку, черные колготки, сине-зеленые ботинки.

Если вам известно что-либо о разыскиваемой, сообщите в милицию.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ