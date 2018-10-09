В Минске ищут молодую женщину с психическими расстройствами

9 Окт. 21:22 2018-10-10T09:14:01+03:00

Так пропавшая Анастасия Кошелева выглядела в 2012 году, сейчас у нее короткая стрижка и крашеные волосы. Фото: ГУВД Минск.

Она ушла из дома посреди ночи

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Столичные правоохранители объявили в розыск без вести пропавшую Кошелеву Анастасию Александровну, сообщила Ольга Шавель, официальный представитель Советского РУВД.

Минчанка 1986 года рождения проживала в квартире по адресу улица Сурганова, 42 - 2. Из этого же дома она ушла примерно в час ночи в субботу, 6 октября. С тех пор родным ничего не известно о ее местонахождении.

В милиции уточняют: женщина страдает психическими расстройствами, может околачиваться у мусорных контейнеров, брать оттуда одежду или другие вещи.

На вид Анастасии Кошелевой примерно 30 - 35 лет. У нее стройное телосложение, зеленые глаза, короткие волосы, окрашенные в желтый цвет (корни волос коричневые). В день исчезновения она надела темный свитер, черно-коричневую юбку, черные колготки, сине-зеленые ботинки.

Если вам известно что-либо о разыскиваемой, сообщите в милицию.