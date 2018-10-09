2018-10-10T09:11:22+03:00
Общество

Белоруска, разрабатывающая интернет-приложения для фитнеса, вошла в список Forbes

Имя Любови Пашковской - среди 50 самых успешных женщин-предпринимательниц Европы
Надежда БУТОВИЧ
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Любовь Пашковская окончила БГУиР. Фото: соцсети.Любовь Пашковская окончила БГУиР. Фото: соцсети.
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Молодая предпринимательница из Беларуси вошла в почетный рейтинг успешных бизнес-леди журнала Forbes, сообщает belta.by. В издании, составляя рейтинг, учитывали успехи в карьере женщин и финансовые обороты их предприятий.

Речь идет о списке «Топ-50 женщин - технологических предпринимателей Европы». Известно, что Пашковская основала и возглавляет компанию Verv, годовой оборот которой составляет около 30 миллионов долларов. К слову, компания Пашковской признана одним из лучших разработчиков мобильных приложений в Европе и США. Среди проектов компании - приложения для занятий фитнесом, медитацией, ходьбой и бегом.

О Любови Пашковской известно, что она окончила факультет информационных технологий и управления БГУИР, является магистром технических наук. Работал медиапланнером, занимаясь разработкой рекламных кампаний. Затем стала работать в IT-сфере, прошла путь от тестировщика до продуктового менеджера, владельца собственной IT-компании.

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