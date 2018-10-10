В Полоцке на пешеходном переходе легковушка сбила школьницу

10 Окт. 08:36 2018-10-10T09:08:06+03:00

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В Полоцке водитель Nissan Murano наехал на 17-летнюю школьницу. Авария произошла на улице Ефросинии Полоцкой на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, водитель видела, что школьница стояла на тротуаре, но не успела затормозить, когда та неожиданно вышла на дорогу, сообщили belta.by в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Девочка сломала стопу, ее доставили в больницу.

ГАИ напоминает водителям: при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость вплоть до остановки авто. В то же время пешеходы должны быть очень внимательными, переходя дорогу.