2018-10-10T10:34:27+03:00
Общество

Лукашенко о митрополите Филарете: «Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви»

Президент Беларуси поздравил митрополита Филарета с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру
Евгения ПОПКО
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Митрополит Филарет много лет был главой Белорусской православной церкви. Фото: pravoslavie.byМитрополит Филарет много лет был главой Белорусской православной церкви. Фото: pravoslavie.by
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- Многие годы силой нравственного авторитета Вы помогали объединять людей с различными мнениями и устремлениями, находить правильные решения в сложных ситуациях. Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей, - приводятся слова поздравления на официальном интернет-портале президента Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, знания, мудрость и молитвенная поддержка митрополита Филарета будут помогать людям в поиске верного пути, а также способствовать укреплению авторитета Белорусской православной церкви.

Александр Лукашенко пожелал митрополиту Филарету здоровья, мира и успехов в служении.

Напомним, 83-летний митрополит Филарет много лет был главой Белорусской православной церкви. В 2013 году его назначили почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.

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