Лукашенко о митрополите Филарете: «Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви»
- Многие годы силой нравственного авторитета Вы помогали объединять людей с различными мнениями и устремлениями, находить правильные решения в сложных ситуациях. Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей, - приводятся слова поздравления на официальном интернет-портале президента Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, знания, мудрость и молитвенная поддержка митрополита Филарета будут помогать людям в поиске верного пути, а также способствовать укреплению авторитета Белорусской православной церкви.
Александр Лукашенко пожелал митрополиту Филарету здоровья, мира и успехов в служении.
Напомним, 83-летний митрополит Филарет много лет был главой Белорусской православной церкви. В 2013 году его назначили почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси.