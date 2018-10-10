Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных матерей 12 октября
Полный список нотариальных контор есть на сайте Белорусской нотариальной палаты
Женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Такая акция приурочена к празднованию Дня матери в Беларуси, сообщает belta.by.
Так, женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро для получения консультации специалиста. По словам помощника председателя Белорусской нотариальной палаты Артура Стреха, цель таких акций - правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.
Кстати, полный список нотариальных контор есть на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".