Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных матерей 12 октября

10 Окт. 11:23 2018-10-10T11:23:18+03:00

Женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полный список нотариальных контор есть на сайте Белорусской нотариальной палаты

Изменить размер текста: A A

Такая акция приурочена к празднованию Дня матери в Беларуси, сообщает belta.by.

Так, женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро для получения консультации специалиста. По словам помощника председателя Белорусской нотариальной палаты Артура Стреха, цель таких акций - правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.

Кстати, полный список нотариальных контор есть на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Найти нотариуса".