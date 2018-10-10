2018-10-10T12:11:57+03:00
Общество

Трагедия под Логойском: водитель микроавтобуса сбил насмерть 64-летнюю минчанку

Женщина переходила дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода
Евгения ПОПКО
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Авария произошла в Логойском районеАвария произошла в Логойском районеФото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла в Логойском районе в минувший вторник, 9 октября, около 19.30. Водитель микроавтобуса Renault Trafic ехал в направлении Минска и наехал на 64-летнюю минчанку, сообщает УВД Минского облисполкома.

Как выяснилось, женщина переходила дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. К несчастью, от полученных травм она скончалась на месте. За рулем машины находился 26-летний минчанин. Молодой человек был трезвым. Известно, что техосмотр он прошел. Возбуждено уголовное дело.

Похожая авария, но, к счастью, не смертельная, произошла в Полоцке. Там водитель легковушки сбила школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

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