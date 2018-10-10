Фотофакт: в гомельском «Евроопте» разбился стеллаж с алкоголем
В соцсетях в шутку называют случившееся страшным сном сотрудников магазина
Алкоголь разлился возле касс магазинаФото: Соцсети
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В гомельском магазине «Евроопт», что на улице Сосновая, разбился стеллаж с алкоголем. Фото разбитых бутылок появилось в группе «Это Гомель, детка» ВКонтакте. Пользователи соцсети прокомментировали шокирующую фотографию: «Страшный сон сотрудников», «Сколько боли в одном фото!» Кто-то предположил, что стеллаж не выдержал такого количества стоящих на нем бутылок.