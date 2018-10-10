2018-10-10T13:49:46+03:00
Общество

Лукашенко - послу России в Беларуси: «Это будет период самого яркого расцвета наших отношений»

Президент Беларуси встретился с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем
Евгения ПОПКО
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Александр Лукашенко хочет, чтобы период работы Бабича на посту посла России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Фото: belta.byАлександр Лукашенко хочет, чтобы период работы Бабича на посту посла России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Фото: belta.by
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- Честно скажу, я хотел бы, чтобы ваш период работы в посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы настроены именно на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией, - цитирует президента belta.by.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь суверенная и независимая страна.

- Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России.

Президент также высказался о том, какими он видит отношения со страной-соседкой.

- Думаю, мы выстроим нормальные отношения. Но я хочу, чтобы вы об этом услышали из моих уст публично, как я вижу наши отношения с Российской Федерацией. Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) назло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети.

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