2018-10-10T14:51:12+03:00
Общество

Посольство Беларуси об избиении белоруса Кокориным и Мамаевым: «Держим ситуацию на контроле»

Как сообщили ведомству медики, самочувствие мужчины нормальное
Евгения ПОПКО
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Белоруса Виталия Соловчука избила компания, в которой были известные российские футболисты. Кадр видеосъемки / Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАССБелоруса Виталия Соловчука избила компания, в которой были известные российские футболисты. Кадр видеосъемки / Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
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- Посольство держит на контроле ситуацию в связи с причинением в Москве телесных повреждений 33-летнему гражданину Беларуси. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Пострадавший находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщило в своем аккаунте в Твиттере посольство Беларуси в России.

В посольстве отметили, что их сотрудники связались с отделением больницы, где проходит лечение пострадавший: «По заверениям медиков, его жизни ничто не угрожает, самочувствие нормальное».

Напомним, российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в московском кафе избили двух людей, которые оказались чиновниками. А чуть ранее они со своими друзьями избили 33-летнего белоруса Виталия Соловчука, который работает в Москве водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Сейчас пострадавший находится в Боткинской больнице. По словам мамы Соловчука, ее сын не конфликтный человек.

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