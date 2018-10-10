2018-10-11T11:34:18+03:00
Досуг

Не пропустите веселый детский праздник от «Комсомолки»! 14 октября пройдут гонки среди малышей на понициклах

Состязание пройдет в рамках выставки «Материнство и Детство»
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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С 12 по 14 октября в Минске пройдет выставка товаров и услуг для мам и детей. Кроме тест-драйва колясок и кулинарных баттлов в выставочном павильоне на пр. Победителей, 14 пройдет по-настоящему зрелищный заезд.

«Комсомолка» приглашает поучаствовать в нем: в воскресенье состоится гонка среди двух-, трех- и четырехлетних детей. Они оседлают понициклы и постараются обогнать соперников. Судьи будут смотреть не только на время, но и на манеру вождения.

Запись для участия еще открыта!

ГДЕ? Проспект Победителей, 14 (остановка «Республиканский центр тенниса», автобус 1, 29, 44, 69, 91, 136; маршрутное такси: 1056, 1073, 1112, 1119)

КОГДА? 14 октября 2018 года, 11.00 - 13.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход бесплатный. Регистрация по телефону +375 (17) 294-27-04, +375 (17) 284-68-72.

Малыши на скачках.

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