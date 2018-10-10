2018-10-10T16:31:54+03:00
Общество

В Минске вор залез в магазин, выпил пива и забрал выручку

Мужчина захватил с собой и жесткий диск с записями камер видеонаблюдения
Евгения ПОПКО
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На след преступника стражи порядка вышли быстроНа след преступника стражи порядка вышли быстроФото: Архив "КП"
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В милицию с заявлением о краже обратился предприниматель. По заверениям мужчины, неизвестный ночью проник в магазин и похитил у него 122 рубля и жесткий диск. Кроме того, владелец магазина нашел пустую бутылку из-под пива. Однако вскоре вора задержали. Он был найден по обнаруженным следам рук. Преступником оказался 43-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и кражи, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как оказалось, злоумышленник просунул руку в вентиляционное отверстие и открыл окно, через которое проник внутрь магазина. Первым делом мужчина взял бутылку пива с прилавка и выпил ее. После этого он взял выручку, жесткий диск с записями камер видеонаблюдения и был таков.

Сейчас проводится предварительное расследование по ч. 1 ст. 205 УК РБ ("Кража"). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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