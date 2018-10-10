На границе с Беларусью служебная собака учуяла взрывное устройство
Опасный предмет нашли в машине украинца
Взрывное устройство находилось в нише для перчаток. Фото: dpsu.gov.ua
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ЧП произошло вчера в пункте пропуска Славутич, которое обеспечивает автомобильное сообщение через границу Украины с Беларусью. На машину, у которой литовская регистрация, сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия, сообщает Государственная погранслужба Украины.
Пограничники осмотрели машину 28-летнего гражданина Украины. И как оказалось, в нише для перчаток находилось взрывное устройство. О находке было сообщено в Национальную полицию, сотрудники которой ее и изъяли.