Собаку закрыли в камере хранения в супермаркете на Каменной Горке
Питомец спокойно ждал хозяина, который делал покупки
Фото: скриншот из видео.
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Видео, на котором запечатлено, как собачка лежит за прозрачной дверью, прислал в редакцию читатель. Песик покорно ждет хозяина в камере хранения - его ячейка №127.
- Это случилось в супермаркете на Каменной Горке. Я зашел в магазин и сразу же заметил песика в ящике для вещей, - рассказал читатель Александр «Комсомолке». - Мне показалось это очень диким!
Собачка вела себя на удивление спокойно: сначала лежала, опустив голову на лапку, а потом с любопытством посмотрела на человека с камерой.
- Я вернулся через 20 минут, и ее там уже не было. Но считаю, что такое просто недопустимо - ни на одну минуту.
Собаку закрыли в камере хранения в супермаркете в Каменной Горке.