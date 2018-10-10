2018-10-10T17:49:58+03:00
Минск

Собаку закрыли в камере хранения в супермаркете на Каменной Горке

Питомец спокойно ждал хозяина, который делал покупки
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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Видео, на котором запечатлено, как собачка лежит за прозрачной дверью, прислал в редакцию читатель. Песик покорно ждет хозяина в камере хранения - его ячейка №127.

- Это случилось в супермаркете на Каменной Горке. Я зашел в магазин и сразу же заметил песика в ящике для вещей, - рассказал читатель Александр «Комсомолке». - Мне показалось это очень диким!

Собачка вела себя на удивление спокойно: сначала лежала, опустив голову на лапку, а потом с любопытством посмотрела на человека с камерой.

- Я вернулся через 20 минут, и ее там уже не было. Но считаю, что такое просто недопустимо - ни на одну минуту.

Собаку закрыли в камере хранения в супермаркете в Каменной Горке.

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