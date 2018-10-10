В лесу под Вилейкой погиб лесоруб
Трагедия произошла в лесном массиве лесхоза Вилейщины в понедельник, 8 октября, передает пресс-служба СК сообщение Татьяны Белоног, официального представителя УСК по Минской области.
В тот день бригада рабочих трудилась в Ижском лесничестве, они вырубали лесосеку. В какой-то момент на одного из лесорубов, 49-летнего мужчину, упал ствол сухостоя. Рабочий получил сильные повреждения и скончался еще до приезда "скорой" .
Сейчас следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования рабочего на валке леса. Главным образом во время проверки исследуют причины и условия травматизма на производстве. Кроме того, правоохранители уже осмотрели место ЧП, опросили работников и их руководителей, изучают документацию по правилам охраны труда и так далее.
После Следственный комитет озвучит принятое процессуальное решение.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»