2018-10-11T10:08:11+03:00
Происшествия

В лесу под Вилейкой погиб лесоруб

На мужчину упало сухостойное дерево
Надежда БУТОВИЧ
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Правоохранители выясняют, все ли правила безопасности труда соблюдались лесничеством. Фото: Следственный комитет.Правоохранители выясняют, все ли правила безопасности труда соблюдались лесничеством. Фото: Следственный комитет.
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Трагедия произошла в лесном массиве лесхоза Вилейщины в понедельник, 8 октября, передает пресс-служба СК сообщение Татьяны Белоног, официального представителя УСК по Минской области.

В тот день бригада рабочих трудилась в Ижском лесничестве, они вырубали лесосеку. В какой-то момент на одного из лесорубов, 49-летнего мужчину, упал ствол сухостоя. Рабочий получил сильные повреждения и скончался еще до приезда "скорой" .

Сейчас следователи проводят проверку по факту смертельного травмирования рабочего на валке леса. Главным образом во время проверки исследуют причины и условия травматизма на производстве. Кроме того, правоохранители уже осмотрели место ЧП, опросили работников и их руководителей, изучают документацию по правилам охраны труда и так далее.

После Следственный комитет озвучит принятое процессуальное решение.

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