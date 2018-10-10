2018-10-10T18:48:01+03:00
Происшествия

В Минске ищут супругов, которые привезли полуживого парня в больницу и скрылись

Молодой человек от полученных травм скончался
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина бил знакомого по голове и туловищу, удары оказались смертельными. Фото: ГУВД.Мужчина бил знакомого по голове и туловищу, удары оказались смертельными. Фото: ГУВД.
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Несчастный случай произошел в конце прошлого месяца, сообщают в ГУВД столицы.

В ночь с 29 на 30 сентября в магазине на переулке Вузовском компания из трех человек «угощалась» алкоголем. Раззадоренные спиртным мужчины стали драться. Один из них, мужчина 1985 года рождения, набросился на 25-летнего товарища, стал наносить удары по голове и туловищу. Когда поняли, что избитый молодой человек почти не подает признаков жизни, «боец» со своей супругой на зеленом «Мерседес Бенц» повезли знакомого в больницу.

Передав побитого друга медикам, мужчина и женщина скрылись в неизвестном направлении. Однако спасти жизнь пострадавшего врачам не удалось, от полученных травм он скончался на больничной койке.

Женщина помогла мужу отвезти избитого им парня в больницу. Фото: ГУВД.

Женщина помогла мужу отвезти избитого им парня в больницу. Фото: ГУВД.

Оба супруга объявлены в розыск.

Если вы узнали мужчину или женщину на фото, позвоните в милицию.

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