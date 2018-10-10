Из-за встречи Лукашенко с Путиным в Могилеве будут массово отстреливать собак и кошек

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-10T19:27:35+03:00

В опасности животные, которых прикормили горожане у подъездов и магазинов. Фото: mogilev.online.

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Могилевские зоозащитники расклеивают по городу листовки, в которых просят неравнодушных горожан защитить бездомных животных, которых они прикормили у подъездов и магазинов, информирует сообщество «Могилев Live».

Волонтеры «Могилевского общества защиты животных» уверяют, что из-за Пятого Форума регионов в городе идет массовое уничтожение бродячих животных. В листовке могилевчан «учат», как спасти бродячих животных от служб отлова – САП. В частности, людей просят отгонять кошек и собак с территории торговых объектов и дворов, так как скорее всего «охоту» будут вести именно там.

Волонтеры распространили в городе предостерегающие листовки. Фото: соцсети.

– Отстреливающие не будут разбираться ухаживают ли за животным в условиях улицы, стерилизовано оно или нет, – уверены зоозащитники.

Правда, в социальных сетях «набат» волонтеров встретил неоднозначные отклики. Многие пишут в комментариях, что город от «блохастых пора давно очистить, как в цивилизованных странах». А другие убеждены, что «такие ситуации всегда были и будут, когда приезжает высшее руководство».

А как вы считаете?