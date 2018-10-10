2018-10-11T09:57:29+03:00
Происшествия

В Пуховичском районе 3-летнему мальчику повредил глаз фейерверк

Отец ребенка написал заявление в милицию
Надежда БУТОВИЧ
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Экспертам предстоит оценить тяжесть причиненного здоровью малыша вреда. Фото: pixabay.com.Экспертам предстоит оценить тяжесть причиненного здоровью малыша вреда. Фото: pixabay.com.
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Несчастный случай произошел в Пуховичском районе в минувшие выходные, транслирует belta.by сообщение УВД Минского областного исполкома.

В субботу, 6 октября, в агрогородке Голоцк на небольшом празднестве оказался и трехлетний малыш с мамой. В завершении праздника запускался салют. Вот только во время взрыва часть фейерверка угодила ребенку прямо в глаз.

- Выясняются условия проведения фейерверка: как проводился запуск, соблюдались ли меры безопасности. Милиционеры по этому поводу пообщаются с организаторами мероприятия, - объяснил Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома.

Мальчик сейчас находится на лечении в одной из детских больниц Минска. После выздоровления проведут экспертизу, которая установит тяжесть повреждений и последствий для здоровья малыша.

К слову, отец пострадавшего ребенка уже обратился в Свислочское отделение милиции с заявлением о привлечении к ответственности виновных.

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