2018-10-11T09:29:40+03:00
Происшествия

В Минске задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол по подозрению в терроризме

Задержанного намерены выдать австрийским правоохранителям
Надежда БУТОВИЧ
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Подозреваемого временно поместили в СИЗО №1 Минска. Фото: pixabay.com.Подозреваемого временно поместили в СИЗО №1 Минска. Фото: pixabay.com.
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Подозрительного мужчину задержали в Национальном аэропорту столицы 4 октября, информирует belta.by со слов Дмитрия Брылева, официального представителя Генпрокуратуры Беларуси.

Известно, что 30-летний гражданин России, задержанный белорусскими правоохранителями, вот уже несколько лет находился в розыске Интерпола. Мужчину подозревают в причастности к действиям террористического характера.

- Ордер на его арест был выдан в апреле 2016 года окружным прокурором суда города Грац в Австрии. Белорусская сторона по каналам Интерпола уже проинформировала своих коллег из Австрии о задержании подозреваемого. Не позднее 40 суток после задержания в Генпрокуратуру должны быть переданы все материалы, необходимые для последующей экстрадиции, им также дается правовая оценка, - уточнил Дмитрий Брылев.

Сейчас россиянин находится под стражей в СИЗО №1.

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