2018-10-11T09:28:03+03:00
Происшествия

В Полоцке 26-летний педофил совратил 12-летнего школьника

Правоохранители подозревают, что пострадавших детей может быть больше
Надежда БУТОВИЧ
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Мама изнасилованного мальчика заподозрила, что взрослый мужчина не просто так играет с детьми в футбол. Фото: pixabay.com.Мама изнасилованного мальчика заподозрила, что взрослый мужчина не просто так играет с детьми в футбол. Фото: pixabay.com.
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В милицию Полоцка с заявлением обратилась мама мальчика 2005 года рождения. Женщина поделилась с правоохранителями опасениями о том, что тесная дружба ее несовершеннолетнего сына со взрослым мужчиной может носить не совсем невинный характер, передает belta.by сообщение Ольги Шкуратовой, официального представителя УВД областного исполкома Витебска.

К сожалению, в ходе расследования материнские опасения подтвердились. Как оказалось, 26-летний житель Полоцка не только играл с дворовой детворой в футбол, но и совершил действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика.

- На следствии подтвердилось, что полочанин совершал сексуальные действия с несовершеннолетним. В данный момент следствие продолжается, важно установить, были ли другие пострадавшие, - уточнили в УВД.

Против педофила возбуждено уголовное дело, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Известно, что у мужчины раньше была судимость, но не по обвинению в педофилии.

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