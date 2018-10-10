2018-10-10T21:22:25+03:00
Происшествия

На Витебщине поймали браконьеров, которые ловили рыбу, как первобытные люди

Мужчины накалывали крупных особей на острогу
Надежда БУТОВИЧ
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Рыбаки-нелегалы не первый раз отправились на ночную рыбалку.Рыбаки-нелегалы не первый раз отправились на ночную рыбалку.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Злоумышленников недалеко от деревни Шевино с поличным задержали инспекторы природоохранного ведомства, сообщают в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Два нарушителя решили порыбачить на озере Шевино не совсем обычным и совсем незаконным способом. Для этого они взяли острогу, которую прятали еженощно на берегу в кустах, рассказал один из браконьеров. Таким «первобытным рыболовством» занимались только по ночам, светили в воду фонариком, а выплывшую на свет рыбу «загарпунивали» острогой.

Светили в воду фонариком и крупную рыбу накалывали острогой. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Светили в воду фонариком и крупную рыбу накалывали острогой. Фото: gosinspekciya.gov.by.

В Госинспекции не без основания считают, что таким зверским промыслом сельчане занимались не первый раз. В этот вечер они попались с богатым уловом: 36 отборных щук, несколько линей, окуней, карасей и лещей. Общий вес рыбы – 38 килограммов.

Рыбакам-нелегалам грозит уголовная ответственность и штраф около 3,7 тысяч рублей, возмещающий причиненный природе вред.

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