2018-10-11T09:21:15+03:00
Происшествия

Пограничники открыли стрельбу по украинцам, которые собирали клюкву на белорусской стороне

За неделю на границе задержали почти дюжину нарушителей
Надежда БУТОВИЧ
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Украинцев оштрафовали не только за нарушение госграницы, но и за незаконный способ сбора ягод. Фото: media-polesye.by.Украинцев оштрафовали не только за нарушение госграницы, но и за незаконный способ сбора ягод. Фото: media-polesye.by.
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На днях близ украинской деревни Дроздынь белорусские пограничники остановили примерно в 500 метрах от госграницы одного украинца без документов. А спустя некоторое время в той же местности обнаружили еще двоих.

- Увидев пограничников, нарушители попытались скрыться. Во время преследования военнослужащие были вынуждены произвести три предупредительных выстрела из табельного оружия, - приводит «Медиа-Полесье» слова Михаила Бут-Гусаима, официального представителя погранотряда Пинска.

Беглецов задержали, это были украинцы из деревни Старое Село. Против них составлено несколько протоколов, в том числе за неповиновение должностным лицам и незаконное пересечение госграницы. Еще мужчин оштрафуют за неправильный сбор клюквы - ягоды они собирали с помощью браконьерских «ручных комбайнов».

Всего за прошлую неделю на Столинщине задержали 11 нарушителей из Украины, которые незаконно пересекли границу, собирая дикорастущие ягоды и растения. Они привлечены к ответственности и депортированы из Беларуси на 5 лет.

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