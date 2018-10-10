Пограничники открыли стрельбу по украинцам, которые собирали клюкву на белорусской стороне
На днях близ украинской деревни Дроздынь белорусские пограничники остановили примерно в 500 метрах от госграницы одного украинца без документов. А спустя некоторое время в той же местности обнаружили еще двоих.
- Увидев пограничников, нарушители попытались скрыться. Во время преследования военнослужащие были вынуждены произвести три предупредительных выстрела из табельного оружия, - приводит «Медиа-Полесье» слова Михаила Бут-Гусаима, официального представителя погранотряда Пинска.
Беглецов задержали, это были украинцы из деревни Старое Село. Против них составлено несколько протоколов, в том числе за неповиновение должностным лицам и незаконное пересечение госграницы. Еще мужчин оштрафуют за неправильный сбор клюквы - ягоды они собирали с помощью браконьерских «ручных комбайнов».
Всего за прошлую неделю на Столинщине задержали 11 нарушителей из Украины, которые незаконно пересекли границу, собирая дикорастущие ягоды и растения. Они привлечены к ответственности и депортированы из Беларуси на 5 лет.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»