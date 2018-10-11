2018-10-11T09:19:01+03:00
Общество

Фотофакт: под Гомелем нашли странный гриб, который не опознали даже старожилы

Оказалось, что желтый ежовик считают самым деликатесным во Франции
Павел МИЦКЕВИЧ
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Желтый ежовик считают самым деликатесным во ФранцииЖелтый ежовик считают самым деликатесным во ФранцииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На днях корреспондент «Комсомолки» обнаружил в километре от Новобелицкого района Гомеля необычный гриб. Пойдя в лес с приятелем, сначала мы обрадовались находке: перед нами открылась поляна с десятками маленьких желтых грибов, выглядывающих изо мха. «Лисички!» - были уверены мы, набирая ведра.

Однако вскоре заметили, что вместо привычных складок под шляпкой… подобие шипов! Попробовали на вкус - нормально, только чуть-чуть горчит. К тому же несколько грибов попались червивые - значит, съедобные. Но вот рядом замечаем кучу уже срезанных аналогичных грибов и затем выброшенных. Наверное, другой грибник, который прошел здесь перед нами, тоже бросился собирать «лисички», а потом решил не рисковать.

Блуждая по лесу и идя домой, мы встречали опытных грибников, уже пожилых, показывали им наши необычные грибы. Но никто не опознал странную находку. В итоге вместе с заядлыми грибниками пришли к выводу, что перед нами все же лисичка, но из-за мороза, который был ночью, гименофор под шляпкой видоизменился.

Однако эта версия казалась нереальной, и уже дома, вооружившись интернетом, мы идентифицировали странный гриб. Им оказался желтый ежовик, который все же нередко встречается в лесах умеренных широт, но малоизвестен в наших краях. Зато во Франции желтый ежовик считается самым деликатесным грибом, говорится в кулинарной энциклопедии. Кстати, те самые игольчатые шипики рекомендуют удалять перед приготовлением грибов - они могут немного горчить.

Желтый ежовик - хороший съедобный гриб. Фото: сельхозпортал.рф

Желтый ежовик - хороший съедобный гриб. Фото: сельхозпортал.рф

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