2018-10-11T09:16:02+03:00
Общество

Белоруска просит помочь осуществить мечту - отправиться волонтером на Всемирные дни молодежи в Панаму

Поездка уже в январе, и девушка решила стоять возле костелов, чтобы собирать пожертвования
Павел МИЦКЕВИЧ
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Многие заметили Дину в КаунасеМногие заметили Дину в КаунасеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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О молодой минчанке Дине Санюк «Комсомолка» недавно рассказывала. В литовском Каунасе во время многотысячной Святой мессы, которую служил папа Франциск, девушку заметили в vip-секторе возле сцены благодаря тому, что она махала белорусским государственным флагом.

Дина Санюк - католичка, прихожанка Архикафедрального костела в Минске. Она уже видела вблизи папу римского на Всемирных днях молодежи, которые проходили в позапрошлом году в польском Кракове - туда белоруска попала как волонтер. Впечатлений хватило настолько, что сейчас девушка мечтает о новой поездке в качестве волонтера на молодежный форум.

Правда, пройдет он в этот раз совсем не близко - аж в Панаме. Дорогу оплачивать нужно за свой счет. И еще внести взнос на волонтерский набор. В целом это 1,5 - 2 тысячи долларов, которых у девушки нет. Но она решила не отчаиваться и делать все возможное, чтобы снова увидеть и послушать папу Франциска, а также служить молодежи со всего мира, которая соберется в Панаме.

Дина просит сброситься ей на дорогу за океан, чтобы на многотысячной встрече в Панаме развевался и белорусский флаг. Девушка намерена организовать сбор пожертвований через краудфандинговую платформу, и всем, кто поможет, в знак благодарности обещает прислать из Панамы открытку.

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