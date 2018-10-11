Москва и Минск подпишут документы по поставкам продуктов в Могилеве

11 Окт. 10:07 2018-10-11T10:42:20+03:00

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В среду на встрече в Москве ведомства Беларуси и России согласовали балансы поставок продукции агропромышленного комплекса в следующем, 2019 году. Ожидается, что в пятницу, 12 октября, балансы будут подписаны на Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве. Напомним, планируется, что в форуме примут участие президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Документ, который предполагается подписать, касается основных видов сельскохозяйственной продукции. Заместитель премьер-министра республики Михаил Русый рассказал, что «балансы поставок уже полностью согласованы на уровне заместителей министров сельского хозяйства двух стран», сообщается в эфире программы новостей Белтелерадиокомпании.

Кстати, по завершении переговоров делегации посетили в Москве агропромышленную выставку, на которой были представлены продукты, сельхозтехника и даже племенные животные из всей России и государств Содружества.