Рыбак в Барановичском районе выловил 8-килограммовую щуку
Огромную щуку на Разливах в Барановичском районе поймал рыбак с 50-летним стажем Анатолий Владимирович. Правда, за весь стаж рыбалки это не самая огромная рыба, которая ему попадалась. Рекорд - 24-килограммовая щука, пишет барановичская газета «Наш край».
Но и с 8-килограммовой пришлось побороться. За улов Анатолий сражался почти 10 минут! Часто выловленную рыбу мужчина отпускает, но в этот раз забрал.
- К сожалению, в процессе борьбы у рыбы вырвалась жабра. Выжить она уже не сможет, поэтому улов пришлось забрать, - объясняет рыбак.
Рыбу он ловил на блесну с рассвета, но щука попалась на крючок только к половине десятого утра.
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