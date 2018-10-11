Рыбак в Барановичском районе выловил 8-килограммовую щуку

11 Окт. 10:11 2018-10-11T10:44:12+03:00

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Огромную щуку на Разливах в Барановичском районе поймал рыбак с 50-летним стажем Анатолий Владимирович. Правда, за весь стаж рыбалки это не самая огромная рыба, которая ему попадалась. Рекорд - 24-килограммовая щука, пишет барановичская газета «Наш край».

Но и с 8-килограммовой пришлось побороться. За улов Анатолий сражался почти 10 минут! Часто выловленную рыбу мужчина отпускает, но в этот раз забрал.

- К сожалению, в процессе борьбы у рыбы вырвалась жабра. Выжить она уже не сможет, поэтому улов пришлось забрать, - объясняет рыбак.

Рыбу он ловил на блесну с рассвета, но щука попалась на крючок только к половине десятого утра.

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