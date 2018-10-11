Форсаж в Бресте: «Лексус» повис на дорожном ограждении

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-11T10:46:06+03:00

В Бресте машину занесло и она повисла на ограждении. Фото: virtualbrest.by

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ДТП произошло около 23.30 в Бресте 10 октября. Водитель «Лексуса» поворачивал с улицы Московской на Пионерскую. По-видимому, маневр был очень резким и выполнялся на большой скорости. Машина не вписалась в поворот и напоролась на разделительное дорожное ограждение.

К счастью, водитель не пострадал, зато «Лексус» получил серьезные повреждения. Последствия аварии устраняли спасатели - с забора автомобиль снимали сотрудники МЧС.

Водитель не пострадал, машина разбилась. Фото: gaibrest.by

За нарушение правил дорожного движения в отношении водителя составили протокол по ч. 5 ст. 18.22 Кодекса об административных нарушениях, комментируют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.