В День зрения офтальмологи отправились в детский дом в Гомеле
Молодые специалисты комплексно проверят зрение у детей-сирот и покажут им спектакль
В День зрения офтальмологи отправились в детский дом в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Во Всемирный день зрения, который отмечается сегодня, 11 октября, сотрудники курса офтальмологии Гомельского государственного медуниверситета отправились в местный детский дом. Там молодые специалисты комплексно проверят зрение у детей-сирот, ведь с собой они привезли и необходимое оборудование. Кроме специальных обследований ребят проверят на компьютерном комплексе «НС-Психотест» - он предназначен для комплексной оценки психофизиологических и психологических свойств и функций организма, рассказали KP.BY в администрации вуза.
А после обеда, когда завершатся все обследования, для воспитанников Гомельского детского дома студенты 4-го и 5-го курсов медуниверситета покажут тематический спектакль «Приключение Глазика».