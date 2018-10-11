11 Окт. 11:01 2018-10-11T11:41:41+03:00

В День зрения офтальмологи отправились в детский дом в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Во Всемирный день зрения, который отмечается сегодня, 11 октября, сотрудники курса офтальмологии Гомельского государственного медуниверситета отправились в местный детский дом. Там молодые специалисты комплексно проверят зрение у детей-сирот, ведь с собой они привезли и необходимое оборудование. Кроме специальных обследований ребят проверят на компьютерном комплексе «НС-Психотест» - он предназначен для комплексной оценки психофизиологических и психологических свойств и функций организма, рассказали KP.BY в администрации вуза.

А после обеда, когда завершатся все обследования, для воспитанников Гомельского детского дома студенты 4-го и 5-го курсов медуниверситета покажут тематический спектакль «Приключение Глазика».