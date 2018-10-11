В Лунинце годовалый ребенок утонул в декоративном пруду

11 Окт. 12:00 2018-10-11T12:11:29+03:00

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Трагедия произошла в среду вечером в Лунинце - там утонул годовалый ребенок. Малыш упал в декоративный пруд и захлебнулся - спасти его не успели, потому что, когда отец ребенка заметил произошедшее, было уже слишком поздно.

Все случилось во дворе частного дома. Мальчик играл на улице, а его отец в это время занимался уборкой автомобиля. И вот мужчине понадобилось зайти в дом. Буквально нескольких минут хватило, чтобы произошла беда. Когда мужчина вышел из дома, он обнаружил, что годовалый сын уже без сознания и лежит в декоративном пруду.

- Прибывшая бригада скорой медпомощи провела реанимационные мероприятия, но они не дали положительных результатов. Медиками оставалось лишь констатировать смерть ребенка, - сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

Районный отдел СК проводит по факту гибели малолетнего мальчика проверку.