2018-10-11T12:41:48+03:00
Общество

«Почти в панике». Сбой работы сети velcom произошел в Гомеле

Оказалось, поврежден кабель
Павел МИЦКЕВИЧ
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Сбой работы сети velcom произошел в ГомелеСбой работы сети velcom произошел в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С ночи четверга практически без связи остались многие абоненты сети velcom в Гомеле. Сбои продолжились и наутро.

- Мы почти в панике! Сначала перестал включаться мобильный интернет, а потом стало невозможно ни до кого дозвониться. При наборе номера звонки сразу обрываются - даже без гудков. У меня сорвалась из-за этого встреча по работе: пришлось брать такси и мчаться на другой конец города, чтобы поговорить вживую с человеком, - рассказал KP.BY гомельчанин Андрей.

По словам жителей города, нельзя было дозвониться и до службы поддержки, не работала отправка USSD-запросов.

О том, что в сети произошел сбой, признал и сам мобильный оператор, разместив информацию на сайте:

- В Гомельской области возможны прерывания голосовых сервисов и сервисов передачи данных в сетях velcom 2G и 3G, а также трудности с доступом в интернет по фиксированной связи.

Оказалось, что причина проблемы - в повреждении оптоволоконного кабеля где-то между Гомелем и Жлобином.

- Технические специалисты предпринимают все меры по восстановлению корректной работы сети в максимально короткие сроки, - добавили в компании и принесли извинения за неудобства.

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