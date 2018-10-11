2018-10-11T14:14:12+03:00
Общество

На шесть литров сока два ведра винограда. Белорусский священник сам готовит вино для мессы

В большинстве приходов для этих целей используют покупное вино
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Белорусский священник сам готовит вино для Мессы. Фото со страницы Александра УласаБелорусский священник сам готовит вино для Мессы. Фото со страницы Александра Уласа
Изменить размер текста:

Католический священник Александр Улас, который служит настоятелем столичного прихода Христа Спасителя в Шабанах, собственноручно готовит вино для использования на Святой мессе. Для службы в католических храмах необходимо приготовить Святые Дары - хлеб и вино, которые на алтаре во время евхаристии после молитвы Святой Дух пресуществляет в истинные Тело и Кровь Христовы.

В большинстве храмов для этих целей используют покупное вино, как правило - кагор. Важно, чтобы вино было хорошим, поэтому прихожане стараются привозить красное сладкое выдержанное вино из Италии или Испании.

Но отец Александр из Минска практикует вино собственного приготовления.

- Вот так два ведра винограда превратились в шесть литров сока. Два часа ручного давления, - рассказал священник на своей странице в Facebook в подписях под фотографией кастрюли виноградного сока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ