На шесть литров сока два ведра винограда. Белорусский священник сам готовит вино для мессы

11 Окт. 13:05 2018-10-11T14:14:12+03:00

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Католический священник Александр Улас, который служит настоятелем столичного прихода Христа Спасителя в Шабанах, собственноручно готовит вино для использования на Святой мессе. Для службы в католических храмах необходимо приготовить Святые Дары - хлеб и вино, которые на алтаре во время евхаристии после молитвы Святой Дух пресуществляет в истинные Тело и Кровь Христовы.

В большинстве храмов для этих целей используют покупное вино, как правило - кагор. Важно, чтобы вино было хорошим, поэтому прихожане стараются привозить красное сладкое выдержанное вино из Италии или Испании.

Но отец Александр из Минска практикует вино собственного приготовления.

- Вот так два ведра винограда превратились в шесть литров сока. Два часа ручного давления, - рассказал священник на своей странице в Facebook в подписях под фотографией кастрюли виноградного сока.