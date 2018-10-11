2018-10-11T14:39:37+03:00
Общество

На башню Красного костела подняли колокола и начинают служить мессу по-английски

Новшество вводится по инициативе посла Венесуэлы Хосе Боггиано Периччи и его жены
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments5
На башню Красного костела подняли колокола. Фото со страницы Владислава ЗавальнюкаНа башню Красного костела подняли колокола. Фото со страницы Владислава Завальнюка
Изменить размер текста:

Начиная с 14 октября каждое воскресенье в 16.30 в Красном костеле Минска (приход св. Симона и св. Елены) будет проходить Святая месса на английском языке. На службу приглашают сотрудников посольств, консульств, студентов и гостей столицы.

Новшество вводится по инициативе посла Венесуэлы Хосе Боггиано Периччи и его жены, сообщил на своей странице в Facebook настоятель костела Владислав Завальнюк. Как стало известно, служить английские мессы будет новый викарий Кирилл Бордонов, который хорошо владеет иностранным языком.

А на днях новые колокола, которые недавно привезли из Польши, были подняты на башню. Так что скоро в центре белорусской столицы, на площади Независимости, будет звучать колокольный звон. Планируется, что колокола будут бить перед началом мессы, приглашая на молитву, или перед другими важными событиями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ