АБФФ и Viber запускают стикерпак сборной Беларуси

11 Окт. 15:59 2018-10-11T16:09:26+03:00

За счет оперативных обновлений АБФФ будет держать в курсе главных футбольных событий Беларуси

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Белорусская федерация футбола в партнерстве с Viber запустила пилотный проект стикерпака «Наперад, Белакрылыя», который посвящен национальной сборной.

- Уже с 11 октября любой болельщик может добавить стикеры с лучшими футболистами страны в свою коллекцию, чтобы раскрасить беседы яркими спортивными красками, - цитирует ассоциация БФФ директор департамента маркетинга и коммуникаций Юрия Садовского. - Сообщество «Белыя крылы» будет регулярно снабжать пользователей самой свежей информацией о достижениях ведущих отечественных футболистов, а также представителей молодежных и юношеских сборных, женской команды.

По словам представителя федерации, за счет оперативных обновлений АБФФ будет держать в курсе главных футбольных событий Беларуси всех людей, неравнодушных к спорту.

Пользователи канала «Белыя крылы» будут получать самую последнюю информацию непосредственно в мессенджере и смогут делиться ей с друзьями, добавили в национальной федерации футбола.