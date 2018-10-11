2018-10-11T17:05:05+03:00
Звезды

В Минске 12 октября Виктор Мартинович презентует свой новый роман «Ночь»

Будет и автограф-сессия!
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Минске 12 октября Виктор Мартинович презентует свой новый роман «Ночь» Фото: архив "КП"В Минске 12 октября Виктор Мартинович презентует свой новый роман «Ночь» Фото: архив "КП"
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12 октября в столичном книжном магазине «Академкнига» пройдет презентация нового романа известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Выход каждой его книги или пьесы - целое событие. Дебют - роман «Паранойя» - был написан по-русски в 2009-м и сразу принес автору известность, причем не только в своем отечестве. А все свои последующие романы - «Сцюдзёны вырай», «Сфагнум», «Мова», «Возера радасці» - Виктор написал по-белорусски.

Роман Мартиновича «Ноч» уже развозят по магазинам.

По традиции автор представит его читателям на автограф-сессии. Как правило, из-за таких встреч «Академкнига» закрывается на пару часов позже обычного: читателям и автору есть о чем поговорить и что обсудить.

Начало в 18.00, вход свободный.

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