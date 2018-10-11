2018-10-11T17:27:03+03:00
Происшествия

Полузащитник "Крумкачоў" задержан за хранение "соли"

Спортсмену грозит до 15 лет колонии с конфискацией имущества
Павел МИЦКЕВИЧ
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Полузащитник "Крумкачоў" задержан за хранение "соли"Полузащитник "Крумкачоў" задержан за хранение "соли"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Полузащитник столичного футбольного клуба «Крумкачы» Олег Дыбаль 9 октября был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Во время обыска в квартире в Минске у 25-летнего футболиста нашли свыше 40 граммов запрещенного вещества - альфа-PVP. Это мощный синтетический наркотик («соль»), который производится в основном в лабораториях Китая, Индии и Пакистана, а в Беларусь он попадает преимущественно через поставщиков из России.

Задержание футболиста by.tribuna.com подтвердили в Следственном комитете. Уже возбуждено и расследуется уголовное дело за «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». По ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси спортсмену грозит срок от 8 до 15 лет колонии с конфискацией имущества.

- С задержанным работают следователи, обстоятельства совершения преступления выясняются, - добавили в СК.

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