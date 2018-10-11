Через час в Могилеве начнется розыгрыш 89-го тура «Удачи в придачу!»

11 Окт. 17:21 2018-10-11T17:51:07+03:00

Смотрите прямой эфир в 18.20 на телеканале ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 октября, розыгрыш народной игры будет определенно необычным, ведь он пройдет в Могилеве! На призы этого тура будут претендовать покупатели, которые получали игровые коды всю предыдущую неделю - с 1 по 7 октября. Список всех участников опубликован на сайте evroopt.by.

А пройдет розыгрыш в самом центре Могилева, в сквере у дома по ул. Ленинской, 38.

Почему Могилев? Дело в том, что с 10 по 12 октября здесь проходит V Форум регионов Беларуси и России. А игра «Удача в придачу!» - это ведь тоже «форум» удачи для жителей страны, поэтому и присоединилась к важному государственному событию.

Суперприз этого тура - квартира в Минске по ул. Академика Карского, 8. Разыграет ее руководитель легендарного ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко. Кстати, самую первую квартиру в игре «Удача в придачу!» тоже разыграл именно он.

А еще будет разыграно пять новых стильных внедорожников «Джили Атлас». Помогут определить двух победителей жители Могилева - Сергей Гурков и Жанна Павлова, которым раньше повезло выиграть квартиру и авто в игре «Удача в придачу!». Еще одного победителя определит Юлия Быкова - солистка группы «Аура». А также почетной гостьей розыгрыша станет заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева.

Кроме того, будут разыграны более 20 000 денежных призов!

Желаем удачи!