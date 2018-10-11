Папа Франциск случайно встретил на улице митрополита Кондрусевича и попросил передать поздравление православному владыке Филарету

11 Окт. 17:55 2018-10-12T10:33:11+03:00

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В четверг папа римский Франциск шел по улицам Ватикана на заседание Синода епископов. Случайно понтифика встретил белорусский католический иерарх Тадеуш Кондрусевич. Вместе они прошлись по улице и немного поговорили.

По дороге на Синод белорусский архиепископ рассказал папе, что сегодня почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет отмечает юбилей - 40 лет назад он стал предстоятелем Белорусской православной церкви. Франциск попросил от своего имени поздравить православного владыку из Беларуси и заверить в его близости и молитве. Что архиепископ Кондрусевич и сделал - прямо из Ватикана позвонил митрополиту Филарету, высказав поздравления от себя и папы римского. Католический иерарх поблагодарил Филарета за большой вклад в духовное возрождение Беларуси, пишет Catholic.by.

А еще во время разговора с архиепископом Кондрусевичем выяснилось, что понтифик помнит, что президент Беларуси приглашал его посетить страну. Лидер католиков Беларуси сказал о своей надежде, что этот визит состоится.